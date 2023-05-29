الاعلان عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية الجامعية في مصر للعام الدراسي القادم

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، عن فتح باب التسجيل للمنح الدراسية الجامعية في مصر للعام الدراسي القادم.
وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها في فيسبوك اليوم الاثنين: "نعلن عن فتح باب التسجيل للمنافسة على منح التبادل الثقافي للعام الجامعي (2024/2023) في جمهورية مصر العربية".
وحددت الوزارة يوم الخميس الثامن من يونيو القادم آخر موعد للتسجيل، "وعلى الطلاب الراغبين بالحصول على أي من المنح المتوفرة، التسجيل في موقع الوزارة، وفق الروابط المحددة أدناه، وذلك لاستكمال إجراءات المفاضلة والترشيح".
روابط التسجيل في موقع الوزارة:
رابط الدراسات الجامعية -(البكالوريوس)
http://https://forms.gle/fmuw7sEeDPgLEWv1A
-رابط الدراسات العليا (الماجستير)
http://https://forms.gle/YLtuADi1iaHR6peg7
-رابط الدراسات العليا (الدكتوراة)
http://https://forms.gle/3KRoDoLLj6iTYfrD6