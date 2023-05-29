روسيا تضرب العاصمة الأوكرانية بـ11 صاروخًا باليستيًّا

الإثنين 29 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 204

هزت انفجارات مدينة كييف في وضح النهار، اليوم الإثنين، فاستهدفت صواريخ باليستية روسية العاصمة الأوكرانية، بعد ساعات من هجوم ليلي أكثر شيوعًا على المدينة بواسطة طائرات مسيرة وصواريخ كروز.

وأطلقت القوات الروسية 11 صاروخًا باليستيًّا وصواريخ كروز على كييف في نحو الساعة 11:30 صباحًا (08:30 بتوقيت غرينتش، 4:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، وفقًا لرئيس أركان أوكرانيا فاليري زالوجني. وقال إنه جرى إطلاق النار عليهم جميعًا، وشوهدت نفثات من الدخان الأبيض في السماء الزرقاء فوق المدينة من مستوى الشارع.

وقالت الإدارة العسكرية في كييف إن حطام الصواريخ التي جرى اعتراضها، سقطت في المناطق الوسطى والشمالية من كييف خلال الصباح، وسقطت وسط حركة المرور على طرق المدينة، كما أدت إلى اندلاع حريق على سطح أحد المباني. وقد وردت أنباء عن إصابة مدني واحد على الأقل.



وقال المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية للتليفزيون المحلي إن روسيا استخدمت صواريخ إسكندر قصيرة المدى في هجوم الصباح.

ونشر كل من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسيدة الأولى أولينا زيلينسكا مقطعًا مصورًا، قائلين: إن تلاميذ مدرسة خائفين يركضون ويصرخون في أحد شوارع كييف تجاه ملجأ من القنابل، في حين تنطلق صفارات الإنذار.

وكتب الرئيس عبر تطبيق تليغرام: «هذا ما يبدو عليه يوم الأسبوع العادي».

وقال المتحدث باسم سلاح الجو الأوكراني، يوري إهنات، إن الصواريخ أطلقت من شمال كييف بدون أن يوضح ما إذا كان يقصد الأراضي الروسية أم لا. وتقع كييف على بعد نحو 380 كيلو مترًا (236 ميلًا) من الحدود الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في ساعة مبكرة من صباح الإثنين، إنها شنت سلسلة من الضربات استهدفت القواعد الجوية الأوكرانية بصواريخ دقيقة طويلة المدى تطلق من الجو.

وزعمت أن الضربات دمرت مراكز قيادة ورادارات وطائرات ومخزونات ذخيرة. ولم يقل أي شيء عن ضرب مدن أو مناطق مدنية أخرى.