الحكومة اليمنية تعلن استكمال إجلاء كافة الرعايا اليمنيين في

الإثنين 29 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكدت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الإثنين 29 مايو/ أيار، استكمال إجلاء كافة الرعايا اليمنيين المتواجدين في مدينة "بورتسودان" الراغبين في العودة إلى أرض الوطن.

وقالت في بيان صادر عنها نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" إن إجمالي من تم اجلاءهم من اليمنيين العالقين في السودان بلغ 2894 مواطناً ومواطنة.

وذكرت أنه تم إجلاء 864 عالقاً، بحراً بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية عبر مدينة جدة، وعدد 2030 تم إجلاءهم جواً عبر الناقل الوطني، إلى مدينتي عدن وصنعاء.