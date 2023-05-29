تفاصيل لقاء الرئيس العليمي مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

الإثنين 29 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاثنين، دعمه للإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية في المحافظات المحررة، لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، في الرياض، لبحث الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار في البلاد، بموجب مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصًا القرار 2216، وفق وكالة سبأ الرسمية.

وخلال اللقاء، هنأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الامين العام لمجلس التعاون بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس المجلس كواحد من انجح المنظمات الاقليمية العربية، وأكثرها فاعلية، واخلاصاً في خدمة ونماء شعوب ودول الخليج الشقيقة.

وبحسب الوكالة، أعرب "العليمي"، عن تقديره البالغ لمواقف مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وامانته العامة الى جانب اليمن، وشعبه في مختلف الظروف والمراحل، وصولاً الى دوره الفاعل في مواجهة المخاطر التي تهدد الكيان اليمني، وهويته، عقب انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشاد "البديوي"، بمواقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ازّاء المساعي الاقليمية والدولية لتجديد الهدنة، واحياء العملية السياسية المستندة الى مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها وطنياً واقليمياً ودوليا.