المبعوث الأممي إلى اليمن يصل اليابان ويلتقي مسؤولين حكوميين كبار

الإثنين 29 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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التقى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ، خلال زيارة إلى طوكيو، بنائب وزير الخارجية البرلماني لليابان كي تاكاجي ومسؤولين حكوميين كبار آخرين.

ووفق ما نشره المبعوث في موقعه، تناولت المناقشات الجهود الجارية لدعم الأطراف ذات الصلة بالأزمة اليمنية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني واستئناف عملية سياسية جامعة وشاملة برعاية الأمم المتحدة.

وأعرب غروندبرغ عن شكره لليابان على دعمها الثابت للأمم المتحدة فيما يخص جهود الوساطة وتقديم الدعم الإنساني في اليمن، وعلى الدور الهام الذي تضطلع به في مجلس الأمن. وشدّد على الحاجة إلى استمرار وتعزيز المناصرة الدولية للوصول إلى تسوية سياسية مستدامة تستهل مستقبلاً يسوده السلام الدائم والتنمية.

وقال غروندبرغ: "في هذا الوقت الحرج، على الأطراف مسؤولية البناء على التقدم المحرز واتخاذ خطوات جادة للمضي نحو سلام دائم. إن اتساق جهود المجتمع الدولي ووحدة أهدافه فيما يتعلق باليمن هي عوامل محورية في هذا الصدد."