الحوثي يجدد تهديده باستئناف الهجمات الإرهابية على السعودية: المملكة والمنطقة لن تنعم بالاستقرار

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هدد قيادي حوثي باستئناف الهجمات الإرهابية على المملكة العربية السعودية ردا على ما وصفها بالمماطلة في إتمام المفاوضات والالتزام باستحقاقات إحلال السلام.
وقال ياسر الحوري أمين سر مجلس الانقلاب الحوثي في تصريحات نقلتها قناة المسيرة الناطقة باسم الجماعة إن الجماعة تحضر لما أسماها مفاجآت لردع السعودية حال مواصلة التلكؤ في استكمال المفاوضات معها.
واتهم الحوري الرياض بالمراوغة وسلوك نهج التقدم في المفاوضات خطوة والتراجع خطوتين، لافتا إلى أنه إذا لم يكن هناك التزام واضح فإن السعودية والمنطقة لن تنعم بالاستقرار مع اتساع الإنتاج العسكري والجاهزية القتالية لجماعته، حد قوله.
وفي أبريل الماضي وصل وفد سعودي عماني لاستكمال المفاوضات مع الحوثيين حول تجديد الهدنة والاتفاق على إطار شامل لحل الأزمة.
وجدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعمه للجهود الأممية لإنهاء الأزمة باليمن، من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث، بما يحفظ للبلد سيادته ووحدته وسلامة أراضيه.