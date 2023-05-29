سفير اليمن في طوكيو يبحث مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة مستجدات السلام

الإثنين 29 مايو 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- مأرب

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استقبل سفير اليمن لدي اليابان عادل السنيني اليوم الاثنين بمكتبة بمبنى السفارة المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ خلال زيارتة الرسمية الحالية الى طوكيو لبحث الجهود الاممية المتسقة مع الاشقاء والاصدقاء لاحياء عملية السلام في اليمن.

وخلال اللقاء اكد السفير السنيني حرص فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي واخوانه اعضاء المجلس القيادي الرئاسي والحكومة على السلام و الالتزام بدعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والوسطاء الاقليميين والدوليين، .

مشيراً الى ان الحكومة اليمنية رحبت بكافة المبادرات الرامية الى انهاء المعاناة الانسانية،والاقتصادية وتحقيق التطلعات المشروعة لشعبنا اليمني فى أستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق السلام العادل المبني على المرجعيات الثلاث وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.

كما جدد السفير السنيني اهمية ممارسة اقصى الضغوط علي المليشيات للانخراط الجاد والمسؤول فى اتجاة السلام ووقف الحرب ليسني الوصول واقعياً الى السلام الدائم والشامل باليمن من جهته استعرض المبعوث الاممي الخاص جهود الامم المتحدة الجارية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية وتطرق الى نتائج زيارته ولقاءاته الحالية .

وعبر المبعوث الاممي، عن تقديره للدعم الذي تبديه الحكومة اليمنية لجهوده مشيداً بالخطوات التي قدمتها الحكومة بهدف التخفيف من معاناة اليمنين و.مجدداً حرصه و التزامه بمواصلة العمل نحو تحقيق مسار السلام والدفع للتخلي عن خيار الحرب الذي يجلب المزيد من الأزمات والمعاناة لأبناء الشعب اليمني.