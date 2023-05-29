السعودية.. تنفيذ حكم الإعدام تعزيرا بحق بحرينيين اثنين

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نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، حكم القتل تعزيرا بحق بحرينيين اثنين في المنطقة الشرقية، انضما إلى خلية إرهابية بهدف زعزعة الأمن في السعودية والبحرين.
وأوضحت الوزارة أن "كلا من جعفر محمد علي محمد جمعة سلطان، وصادق مجيد عبد الرحيم إبراهيم ثامر، انضما إلى خلية إرهابية، يتزعمها مطلوب أمني لدى البحرين، تابعة لكيان إرهابي، تلقت التدريب في معسكرات تابعة لجهات إرهابية تهدف إلى زعزعة أمن السعودية والبحرين، وإشاعة الفوضى فيهما".
وأضافت أن "الإرهابيين تواصلا مع أشخاص داخل المملكة للقيام بأعمال إرهابية، وتهريب مواد تستخدم في التفجير إلى المملكة، ودفن المواد المهربة في منطقة رملية، وتسليمها لزعيم الخلية، والتستر على أماكن تخزينها وعلى المطلوبين لدى البحرين، وما يقومون به من مخططات وأعمال إرهابية".