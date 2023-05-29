قرعة بطولة غرب آسيا تحت سن 23 عاما تضع المنتخب اليمني في المجموعة الثالثة

الإثنين 29 مايو 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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وضعت قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الرابعة تحت سن 23 عام، منتخبنا الوطني في المجموعة الثالثة مع عمان ولبنان.

وتقام البطولة في العراق في الفترة من 12 إلى 20 يونيو المقبل.

وتستضيف مدينة بغداد مباريات مجموعتين، إضافةً إلى مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي، فيما تقام في مدينة كربلاء منافسات مجموعة واحدة.

وبحسب نظام البطولة، يقام دور المجموعات من مرحلة واحدة، ثم يتأهل بطل كل مجموعة، إضافة إلى صاحب أفضل مركز ثاني إلى الدور قبل النهائي، وبعد ذلك ينتقل الفائزان من مباراتي هذا الدور إلى المباراة النهائية.

وتأتي النسخة الرابعة من البطولة امتداداً لسلسلة من بطولات اتحاد غرب آسيا، كانت جرت تحت ضيافة الاتحاد العراقي، الذي سبق واستضاف عام 2021 بطولة الشباب الثانية التي توزعت مبارياتها بين البصرة وأربيل وبغداد، وقبل ذلك استضافت مدينتنا كربلاء وأربيل منافسات بطولة الرجال التاسعة عام 2019.

ويشار إلى أن الاتحاد السعودي استضاف خلال تشرين نوفمبر عام 2022 النسخة الثالثة وفاز المنتخب السعودي باللقب، مقابل حلول المنتخب القطري بالمركز الثاني، وسوريا ثالثاً.

كما سبق وأن استضاف الاتحاد السعودي النسخة الثانية من البطولة عام 2021، ووقتها فاز المنتخب الأردني باللقب على حساب صاحب الضيافة الذي حل وصيفاً، فيما أقيمت النسخة الأولى عام 2015 في قطر وحل بها المنتخب السوري ثانياً والقطري ثالثاً، وإيران أولاً.

توزيع المنتخبات

المجموعه الاولى

العراق

الامارات

الاردن

المجموعه الثانية

ايران

فلسطين

سوريا

المجموعه الثالثة

اليمن

عمان

لبنان