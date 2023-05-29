أكبر الأحزاب في اليمن يهنئ أردوغان.. ماذا قال اليدومي؟

الإثنين 29 مايو 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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هنأ حزب التجمع اليمني للإصلاح (أكبر الأحزاب اليمنية)، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال محمد اليدومي رئيس الهيئة العليا للحزب، في برقية تهنئة: “يسرني بإسمي وبإسم التجمع اليمني للإصلاح في الجمهورية اليمنية أن نبارك لكم ونهنئ من خلالكم حزب العدالة والتنمية وشعب تركيا الشقيق بنيلكم ثقة الشعب التركي والفوز في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية”

وأعرب رئيس حزب الإصلاح، “عن تمنياته للرئيس التركي، بالتوفيق والنجاح ومواصلة التقدم وتحقيق الانجازات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية”.

وأشاد اليدومي، بتقدير حزب الإصلاح لموقف تركيا الداعم للحكومة اليمنية الشرعية.

وامس أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية، أحمد ينار، فوز الرئيس رجب طيب أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات الرئاسية.

وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أنقرة، الأحد، أعلن ينار فوز أردوغان بالجولة الثانية للانتخابات، وفق النتائج غير النهائية.

وأضاف: “بعد فرز 99.43 بالمئة من صناديق الاقتراع حصل أردوغان على 52.14 بالمئة مقابل 47.86 بالمئة لكمال قليجدار أوغلو “.