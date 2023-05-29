''باي باي كمال''.. العرب يسخرون بطريقتهم بعد هزيمة مرشح المعارضة وفوز أردوغان ماذا يعني فوز أردوغان وهزيمة مرشح المعارضة بالنسبة للاجئين في تركيا؟ صنعاء: موظفو جامعة العلوم يتوعدون بالتصعيد ويهددون بنشر ''فضائح مالية وأخلاقية'' للحوثيين ندلاع اشتباكات طاحنة و كثيفة في العاصمة السودانية قبيل انتهاء أسبوع الهدنة اتفاق نهائي حول سقف الدين الأميركي.. والأزمة تنتقل إلى الكونغرس خبر غير سار من أبل.. سارع إلى نقل صورك المحفوظة وإلا أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي هو الأعنف و تدمر 40 صاروخا ومسيرات جوية غارات جوية إسرائيلية تستهدف محيط العاصمة السورية دمشق ومصادر تكشف التفاصيل تفاصيل قاذفات استراتيجية تنطلق من قواعدها في روسيا وتثير الذعر في أوكرانيا مصادر أمريكية تكشف عن حجم المخدرات المهربة من إيران إلى الحوثيين خلال عام
موجة من السخرية اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إثر الإعلان عن فوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية.
ولم يخل الفوز من بهارات العرب، التي نكهته، حيث انتشرت العديد من الفيديوهات المركبة المضحكة على صفحات نشطاء في "تويتر"، وانهالت التعليقات الساخرة.
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وحصل أردوغان في انتخابات جولة الإعادة التي أقيمت أمس الأحد على 52.14%، مقابل 47.86% لمنافسه من حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو.
وأصبح "باي باي كمال" الذي أطلقه أردوغان على منافسه بعد اعلان فوزه، وتعني "وداعا سيد كمال"، شعارا محببا لدى محبي الرئيس التركي المنتخب، الذين نشروا فيديوهات طريفة لأردوغان وهو يضرب كل منافسيه، ويركض خلف كيليتشدار أوغلو، الذي أقيمت له العديد من الجنازات بحضور كل الأطراف المساندة له.