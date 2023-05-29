صنعاء: موظفو جامعة العلوم يتوعدون بالتصعيد ويهددون بنشر ''فضائح مالية وأخلاقية'' للحوثيين

الإثنين 29 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أدان موظفو وموظفات جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، الاعتداء الذي تعرض له زميلهم من قبل القيادي الحوثي عبدالعزيز الحاج المعين نائبا لرئيس الجامعة بالصفع واشهار السلاح الأبيض في وجهه.

جاء ذلك في بيان صادر عن موظفي وموظفات جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، يوم الأحد، داعيين أولياء الأمور لعدم تسجيل أبنائهم في الجامعة، مهددين بنشر الفضائح المالية والأخلاقية للقيادات الحوثية في الجامعة.

ودعا البيان، جميع الموظفين والموظفات أكاديميين وإداريين إلى الإضراب عن العمل حتى يتم القصاص لزميلهم المظلوم، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية والجنائية في حق المدعو "عبدالعزيز الحاج" والذي تم تعيينه نائبًا لرئيس الجامعة، وهو لا يحمل أي مؤهل اكاديمي أو أخلاقي.

كما دعا البيان، جميع أولياء الأمور بعدم تسجيل أبنائهم وبناتهم في الجامعة، حتى يتم القصاص؛ والا فإن الموظفين والموظفات يخلون مسئوليتهم الكاملة عن كل الذي سيحصل لأبنائهم وبناتهم من الاعتداءات ممن لا أخلاق لهم. وفق البيان.

وأكد بيان الموظفين، أنهم سينشرون كل المخالفات التي يقوم بها القيادات الحوثية، سواء من اختلاسات مالية، أو مخالفات أخلاقية.

وكان القيادي الحوثي المعين نائبا لرئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا قام بالإعتداء واشهار السلاح الابيض على أحد موظفي الجامعة .

وقالت مصادر اكاديمية في الجامعة لمأرب برس إن القيادي الحوثي عبدالعزيز الحاج المعين من قبل الحارس القضائي نائبا لرئيس الجامعة قام يوم السبت بالاعتداء على الموظف توفيق ردمان بالصفه واشهار السلاح الابيض (الجنبية) عليه محاولا طعنه .

وأضافت المصادر إن الموظف المعتدى عليه يعمل مديرا لمكتب لعادل المتوكل المعين من الحراسة القضائية رئيسا لجامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي .

وبحسب المصادر فان هذا الإعتداء يعد الإعتداء العاشر ا على موظفي الجامعة من قبل الحاج منذ تعيينه ، لكن هذه المره تمادى الى الامر الذي جعله يشهر السلاح الابيض في وجه الموظف.