أوكرانيا تتصدى لهجوم روسي هو الأعنف و تدمر 40 صاروخا ومسيرات جوية

الإثنين 29 مايو 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 199

أعلنت أوكرانيا، الاثنين، أنها دمرت أكثر من 40 هدفا جويا حاولت استهداف العاصمة كييف.

وأكدت أوكرانيا أنها تصدت لهجوم روسي كان يستخدم مسيرات وصواريخ.

وأشار عمدة كييف إلى تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في العاصمة الأوكرانية، بعدما تحدث عن وقوع انفجارات في العاصمة الأوكرانية.

وحذّرت روسيا، الأحد، من أن الغرب "يلعب بالنار" بشأن تزويده أوكرانيا بمقاتلات من طراز إف-16.

ووصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خطط الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" بالتصعيد غير المقبول.

وقال لافروف في مقابلة صحافية، الأحد: "طبعاً هذا تصعيد غير مقبول، وأعتقد أنه لا يزال هناك أشخاص عقلاء في الغرب يدركون ذلك، لكن من يملي كل شيء هو واشنطن ولندن وأتباعهما داخل الاتحاد الأوروبي، وفي المقام الأول دول البلطيق وبولندا، التي تنفذ المهمة التي حددتها الولايات المتحدة، مباشرة على الأرض - إضعاف روسيا وإلحاق هزيمة استراتيجية بها".

هذا وأعلن مسؤول كبير في روسيا البيضاء، الأحد، أن الدول الغربية لم تترك لبلاده أي خيار سوى نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية، مشيرا إلى أنه من الأفضل لهذه الدول عدم "تجاوز الخطوط الحمراء" فيما يتعلق ببعض القضايا الاستراتيجية الرئيسية.

وقال ألكسندر فولفوفيتش، سكرتير مجلس الأمن في روسيا البيضاء، إنه كان من المنطقي سحب الأسلحة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991 حين قدمت الولايات المتحدة ضمانات أمنية ولم تفرض أي عقوبات