مهرجان نسائي حاشد في مأرب إحياءً للذكرى ال33 للوحدة اليمنية.

الإثنين 29 مايو 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أحيت المكونات النسائية الداعمة للشرعية بمدينة مأرب مهرجاناً حاشداً إحياءً للذكرى ال33 للوحدة اليمنية.

وفي الاحتفائية النسائية الحاشدة التي اقيمت تحت شعار( الوحدة ارادة شعب، ومستقبل وطن)، قالت امل دحوان أمين عام مؤسسة اكليلة للتنمية الانسانية:" لقد شكلت الوحدة التاريخية والجغرافية والحضارية لليمن أرضاً صلبة يقف عليه اليمنيون معتزين بوحدتهم".

واضافت" رغم ما تمر به اليمن من اوضاع سياسية واقتصادية تستهدف هويتنا وتاريخنا ووحدتنا العظيمة الا ان اليمن لا يمكن لها الا ان تكون واحدة ارضا وانسانا".

وأكدت دحوان" نحو اننا في هذا اليوم احوج ما نكون للوحدة ولم الصف لمواجهة العدو الواحد الحوثي الارهابية".

واكدت سقطرى البقماء- ادارة المرأة والطفل بمكتب الشئون الاجتماعية بمأرب " انه كان للنساء دور بارز في التضحيات، حتى تم تحقيق الوحدة اليمنية، كما لعبت المرأة دوراً كبيراً في الحفاظ عليها".

وأضافت البقماء" قطعت المرأة اليمنية منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية شوطا كبيرا في الحياة العامة ومسيرة العمل والبناء الوطني والمشاركة المجتمعية".

واكدت على دور المرأة حالياً وهي تخوض رفقة شقيقها الرجل معركة الوطن المقدسة، معركة استعادة الدولة من براثن وإرهاب المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران".

وفي المهرجان قدمت عدد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية مجدت الوحدة اليمنية، وجسدت معانيها السامية.