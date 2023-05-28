الرئيس العليمي يهنئ الرئيس التركي بمناسبة فوزة بولاية رئاسية جديدة

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بعث الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، برقية تهنئة الى اخيه فخامة الرئيس رجب طيب اردوغان رئيس الجمهورية التركية، وذلك بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.
واعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه واعضاء المجلس، عن خالص تهانيه للرئيس اردوغان بإعادة انتخابه وفوزه بثقة الشعب التركي، متنميا له التوفيق والسداد في مهامه الرئاسية المقبلة.
واشاد الرئيس بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، وبالموقف التركي الداعم للشعب اليمني، وحكومته الشرعية، وقيادته السياسية، وتطلعاته في استعادة مؤسسات الدولة، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.