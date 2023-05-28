تهانٍ عربية وإسلامية تتوالى بفوز أردوغان بولاية رئاسية جديدة

وقال الأمير تميم في تغريدة: “أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء”.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني كان أول المهنئين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

توالت التهاني من قادة دول عربية وإسلامية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بعد أن أظهرت النتائج الأولية فوزه في جولة الإعادة من الانتخابات، مساء الأحد، 28 مايو/أيار 2023، بفارق مريح على مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.



فيما بعث رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني برقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وأوضح الديوان الأميري أن آل ثاني بعث ببرقية إلى الرئيس أردوغان بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة، متمنياً له “التوفيق وللعلاقات الاستراتيجية بين البلدين المزيد من التطور والنماء”.

فيما هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، نظيره التركي رجب طيب أردوغان بفوزه بولاية رئاسية جديدة، وذلك في رسالة تهنئة بعثها تبون لأردوغان ونشرها موقع الرئاسة الجزائرية.

جاء في الرسالة: “إنه لمن دواعي السرور والغبطة، بمناسبة تجديد الثقة في شخصكم الكريم من قبل الشعب التركي الشقيق، أن أتوجّه إلى فخامتكم، أصالة عن نفسي، وباسم الشعب الجزائري بأحر التهاني وأصدق التبريكات”.

وأضافت الرسالة: “إن انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة، يعكس حقاً الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه المطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية المستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخلياً وجهوياً ودولياً”.

وفي ليبيا، هنأ رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة.

وقال المشري في منشور على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك: “نبارك لأخي العزيز الفاضل رجب طيب أردوغان ثقة الشعب التركي، ناصراً للحق ومعيناً للمظلومين”.

كما هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الرئيس رجب طيب أردوغان بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وقال الدبيبة في تغريدة: “أهنئ أخي فخامة الرئيس بفوزه بدورة رئاسية جديدة. هذا الفوز جاء تجديداً للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس أردوغان، التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة”.

وفي فلسطين، هنأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال عباس في برقية تهنئة: “يسرنا بمناسبة فوزكم وإعادة انتخابكم رئيساً لجمهورية تركيا الشقيقة لولاية رئاسية جديدة، وفوز حزبكم العتيد حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في البرلمان التركي، وفوز تحالف الجمهور الذي يقوده الحزب بالأغلبية في البرلمان، أن نبعث لكم، ومن خلالكم للشعب التركي الشقيق، باسم دولة وشعب فلسطين وباسمي شخصياً، بأسمى عبارات التهاني القلبية والتبريكات الأخوية”.

وأضاف: “واثقين بأنه بفضل الله وبحكمتكم وشجاعتكم ستواصلون مسيرة التنمية وتحقيق الإنجازات العظيمة لتركيا ولشعبها الشقيق”.

وأعرب عباس عن “اعتزازه بعلاقات الأخوة والتضامن التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين”، مثمناً “مواقف الرئيس أردوغان المبدئية والثابتة في دعم شعبنا وقضيته العادلة”.

كما هنأ إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال هنية، في بيان صدر عن مكتبه، وصل الأناضول نسخة منه: “أهنئ الرئيس أردوغان بالفوز بولاية ثانية، وأشيد بالموقف الحضاري للشعب التركي، ونتطلع إلى سنوات جديدة في دعم قضيتنا وقدسنا”.

كذلك هنأ خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، ونائب الحركة الإسلامية بالداخل الشيخ كمال الخطيب، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال الشيخ صبري، في بيان صدر عن مكتبه: “نبارك للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات التركية، ونعتبر هذا الفوز هو تفوق لقائد عظيم وشعب وفي”.

وأضاف: “نسأل الله -عز وجل- أن يوفق الرئيس أردوغان لكل خير، وأن يحفظ تركيا وشعبها من كل سوء”.

بدوره، قال الخطيب، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في تويتر: “شعبك الذي أعطيته طول عمرك عرف كيف ومتى يعطيك ويرد لك الجميل، ولم يخذلك”.

واختتم قائلاً: “لا أدعو الله أن يخفف حملك، وإنما أدعوه سبحانه أن يقوّي ظهرك، نحن إلى الفرج أقرب، فأبشروا”، وفق البيان.

فيما هنأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإعادة انتخابه رئيساً للبلاد.

ومهنئاً باللغة التركية على حسابه بموقع تويتر، قال الرئيس الصومالي: “مبروك الأخ والصديق الرئيس أردوغان”.

وعلى مستوى الدول الإسلامية، توالت التهاني من وزراء باكستان، والرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيايف، ورئيس حكومة طالبان في أفغانستان، بحسب ما قالت الأناضول.

وأظهرت النتائج الأولية أنه بعد فرز ما يقارب الـ98.52% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية التركية في جولتها الثانية، وذلك يوم الأحد، 28 مايو/أيار 2023، فقد حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 52.11% من الأصوات، في حين حصل كمال كليجدار أوغلو على 47.89% من الأصوات.

بهذه النسبة، يكون الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد فاز بولاية رئاسية جديدة على منافسه السياسي المعارض كمال كليجدار أوغلو.