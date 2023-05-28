اتفاقية تعاون تفتح ابواب الأمل ل 50 ألف شاب في اليمن عبر دعم سعودي قطري

الأحد 28 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- مأرب

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قال السفير اليمني في الدوحة، راجح بادي إنه "حضر فعالية توقيع اتفاقية التعاون بين مؤسسة صلتك القطرية، وبرنامج الخليج العربي التنمية لدعم 50 ألف شاب وشابة في اليمن عبر تمويل مشاريع تمكين اقتصادي في بلادنا".

وأشار بادي الى أنه "عدد من المسؤولين والشخصيات رفيعة المستوى، حضرت توقيع الاتفاقية، بينهم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن طلال ال سعود والأستاذ والصديق حسن الملا المدير التنفيذي لمؤسسة صلتك".

وقال السفير بادي في الدوحة "نثمن عاليا هذه المبادرة التي سترسم الفرحة على وجه الآلاف من شبابنا العاطلين والباحثين عن العمل".

وحسب ما ذكره السفير اليمني فإن المشروع الذي تنفذه صلتك مع الاتحاد الأوربي وبرنامج الخليج العربي يهدف إلى "مساعدة الشباب في بلادنا عبر توفير فرص عمل لهم، تساهم في التخفيف من الفقر، وأعباء الأزمة الإنسانية والظروف المعيشية القاسية التي ألقت بظلالها الأليمة على الملايين من أبناء شعبنا".

وكان السفير بادي، قد قال الأسبوع الماضي إنه "سيتم قريبا توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة صلتك من اجل توفير فرصة عمل لعدد 45 الف شاب وشابة في عدد من المدن اليمنية عبر تمويل مشاريع صغيرة لفائدتهم