قيادي حوثي يعتدي باللطم واشهار السلاح على أحد موظفي جامعة العلوم والتكنولوجيا بـ صنعاء

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تواصل مليشيا الحوثي اعتداءاتها على فرع جامعة العلوم والتكنولوجيا بصنعاء، وعلى موظفين في الجامعة.
وقالت مصادر اكاديمية في الجامعة إن القيادي الحوثي عبدالعزيز الحاج المعين من قبل الحارس القضائي نائبا لرئيس الجامعة قام امس السبت بالاعتداء على الموظف توفيق ردمان باللطم واشهار السلاح الابيض (الجنبية) عليه محاولا طعنه .
وأضاف المصدر إن الموظف المعتدى عليه يعمل مديرا لمكتب لعادل المتوكل المعين من الحراسة القضائية رئيسا لجامعة العلوم والتكنولوجيا في صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي .
وبحسب المصادر فان هذا الإعتداء يعد الإعتداء العاشر الذي على موظفين الجامعة من قبل الحاج منذ تعيينه ، لكن هذه المره تمادى الحاج الى الامر الذي جعله يشهر السلاح الابيض في وجه الموظف في ظل صمت كامل للموظفين على ماحصل لزميلهم وصمت النقابات العمالية في الجامعة .