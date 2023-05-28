تحرك حوثي عسكري خطير يستهدف هذه المحافظة

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حذّر خبير عسكري من تحركات لجماعة الحوثي شرقي محافظة الجوف وفرضها حصارا مطبقا في مخطط السيطرة على محافظة مأرب.
وقال علي الذهب -في تغريدة على تويتر- "تحرك خطير للحوثي في الجدافر، شرقي الجوف، التي تبعد عن مطار مأرب الدولي الجديد (تحت الإنشاء)، 10 كم".
وأكد أن الخطوة خطيرة جدا، وتشبه تمكينه من السيطرة على مديريات شبوة، حيث فككت الجبهة، وجاءت الاستجابة المخطط لها، في إشارة منه إلى التخادم الحوثي الانتقالي.
وطبقا للذهب فإن ذريعة الدفاع عن مأرب ستظهر، وخلالها يسلم وادي حضرموت لوكلاء الخارج.
وأمس السبت دفعت جماعة الحوثي بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى جبهات القتال شرقي الجوف.
وقالت مصادر عسكرية واعلامية متطابقة بإن الحوثيين استحدثوا تحصينات عسكرية ومتاريس على طول خطوط التماس في جبهة الجدافر وقشعان شرق مديرية الحزم، مركز المحافظة.
وتأتي إجراءات الحوثي في الجوف بعد أيام من دفعها تعزيزات كبيرة إلى محافظة مأرب.
وخلال الأسابيع الماضية نفذت الجماعة عدة غارات بالطيران المسيّر على مواقع الجيش في مأرب وشبوة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من القوات الحكومية.
وكانت جماعة الحوثي قد لوحت بعودة التصعيد العسكري مع فشل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الجانب السعودي.