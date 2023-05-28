عاجل..أول رئيس عربي يهنئ أردوغان بالفوز.. ومباركات عربية تتوالى

الأحد 28 مايو 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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بعد تحقيقه فوزاً كاسحاً على منافسه مرشح تحالف الشعب كمال كليجدار أوغلو، في جولة الإعادة من الانتخابات التركية، هنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بفوزه لولاية جديدة، فيما توالت لاحقاً المباركات العربية.

وكتب تميم بن حمد، تغريدة تهنئة على حسابه الرسمي في “توتير”، قال فيها: “أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيداً من التطور والنماء”.



كما هنأ رئيس الوزراء الليبي أردوغان، وكتب: “أهنئ أخي الرئيس أردوغان بفوزه بدورة رئاسية جديدة وتجديد الثقة من الشعب في سياسته الناجحة”.

كما هنأت حركة حماس، الرئيس التركي، وقالت في منشورٍ لها: “نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ونيله مجدداً ثقة الشعب التركي الشقيق، لقيادة تركيا الحاضر والمستقبل نحو مزيد من التقدّم والاستقرار والازدهار، كما نهنئ الشعب التركي بكل مكوناته على هذا العرس الديموقراطي الذي عكس صورة حضارية فريدة للشعب التركي الشقيق وللجمهورية التركية”.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الفلسطيني: نبارك فوز الرئيس أردوغان وشعبه في العرس الديمقراطي الحقيقي.

وأنهى أردوغان آمال كبيرة للمعارضة بالوصول للحكم، حيث فاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التركية، بتقدمه على منافسه مرشح المعارضة كمال كلتيشدار أوغلو بنسبة 52.87%.



وبلغت نسبة المصوتين في الداخل للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 83.99%، في تراجع بنسبة 5% تقريباً عن الجولة الأولى قبل أسبوعين.



والساعة 18.15 بتوقيت إسطنبول، أعلن رئيس الهيئة العليا للانتخابات التركية أحمد ينار، رفع حظر النشر الانتخابي لوسائل الإعلام.