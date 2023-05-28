مكتب الأوقاف بمحافظة مأرب يدشن دورة متخصصة في الإقراء والإجازة بالسند لـ30 حافظة للقرآن الكريم

الأحد 28 مايو 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- مأرب

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دشن مكتب الأوقاف والإرشاد بمحافظة مأرب، اليوم، دورة تدريبية خاصة بالإقراء والإجازة بالسند لـ30 حافظة لكتاب الله الكريم في المحافظة.

وخلال التدشين أكد كيل وزارة الأوقاف والإرشاد لقطاع التحفيظ الشيخ حسن عبدالله الشيخ، ووكيل محافظة مأرب للشؤون الإدارية عبدالله أحمد الباكري، أهمية إقامة مثل هذه الدورات النوعية والمهمة للنساء لتعزيز الجانب الروحي والقيمي لديهن، وتعليمهن العلوم الدينية والشرعية.

مشددين على ضرورة الاهتمام بتعليم المرأة وتعزيز دورها في تحصين المجتمع وتنشئة الأجيال بالقيم والمبادئ والأخلاق الفاضلة والمفاهيم الدينية الصحيحة وإنشاء مجتمع سليم وأجيال محصنة من الاستخدام السياسي للدين بشكل متطرف لتحقيق أهدافهم السياسية وتمزيق النسيج المجتمعي وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشار الوكيلان الشيخ والباكري إلى أن المرأة هي أساس بناء المجتمع ورائدة التغيير فيه وهي المدرسة الأولى الذي تتعلم منها الأجيال كل المبادئ والقيم والأخلاق والسلوكيات الصحيحة.

مشيدين بجهود مكتب الأوقاف في تعليم ونشر التعليم الديني الصحيح القائم على الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف ومواجهة الأفكار الضالة والخزعبلات التي تدخلها على المفاهيم الدينية بعض الطوائف والجماعات المنحرفة والمتطرفة وتنشرها في أوساط المجتمع بهدف التغرير على شبابه ونسائه مستغلين شغف اليمنيين بالتمسك بالقيم الدينية، واستخدام المغررين بهم لتحقيق أهداف سياسية.

من جانبه استعرض مديرمكتب الأوقاف بمأرب حسن القبيسي أهداف وأنشطة وبرامج هذه الدورة النوعية التي ستستمر لثلاثة أشهر وتستهدف 30 حافظة لكتاب الله في المحافظة.

مشيرا إلى أن الدورة تهدف لتأهيل قارئات حافظات ومجازات بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعتبر دورة إتقان وإجازة بالسند وهي من الدورات النوعية.