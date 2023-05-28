انهيارات صخرية تتسبب في هروب عناصر للمليشيات الحوثية ووفاة شابة وإصابة اخرى

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توفيت فتاة وأصيبت أخرى، إثر انهيارات صخرية في محافظة ريمة شمال غرب البلاد. وقالت مصادر محلية، إن الأمطار الغزيرة في منطقة مسور بمحافظة ريمة، تتسبب بانهيارات صخرية، أدت إلى وفاة فتاة ١٦ عاما وإصابة امرأة أخرى.
وقالت مصادر محلية لمأرب برس أن الامطار الغزيرة تسببت في حدوث انهيار صخري أخر، في جبل عزان بني الواحدي في مديرية السلفية في المحافظة ذاتها، على موقع نقطة حوثية.
وحسب المصادر، فإن الانهيار تسبب بهروب عناصر مليشيا الحوثي من النقطة، حيث كانوا يمارسون عملية نهب وتضييق على المواطنين .
وتشهد هذه الأيام معظم محافظات اليمن، أمطار غزيرة تسببت بانهيارات صخرية في مختلف المناطق، كما تسببت السيول بوفاة وإصابة العشرات من المواطنين وخلفت أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين.