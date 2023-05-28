باحث يمني في مجال الذكاء الاصطناعي يفوز بجائزة أفضل ورقة علمية في مؤتمر دولي باليابان

الأحد 28 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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حاز باحث الدكتوراه في الذكاء الصناعي وآمن المعلومات نجيب محرم جبريل على جائزة افضل ورقة علمية في مؤتمر اسيا باسيفك للمعلومات الذي انعقد في مدينة اوساكا اليابانيه.

قدم الباحث ونشر في وقت سابق العديد من الأبحاث والاوراق العلمية فى العديد من المؤتمرات العلمية الدولية اخرها مشاركتة الحالية المتميزة فى مؤتمر المحيط الهادئ وآسيا للمعلومات بمدينة اوساكا حول اكتشاف المعرفة واستخراج البيانات (PAKDD) .

حيث حازت ورقتة البحثية على جائزة أفضل ورقة في المؤتمر الدولي بعد منافسة شديدة بين المتقدمين من اغلب دول العالم اذ تم قبول ١٤٣ ورقة بحثية فقط من اجمالي ٨٦٩ ورقة بحثية دولية .

ويعد الباحث نجيب جبريل من الكوادر اليمنية العلمية الواعدة. ويعكف حاليا على تحضير الدكتوراة المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات بجامعة روفيرا وفرجيلي - تاراجونا - إسبانيا . حيث تتركز أبحاثه حول خصوصية وأمان التعليم الآلي (Machine learning privacy and security).