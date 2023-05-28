تركيا.. جولة حاسمة اليوم ستقرر من هو الرئيس

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فتحت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها صباح اليوم الأحد لإجراء جولة ثانية حاسمة من الانتخابات الرئاسية التي ستقرر الرئيس المقبل.
وبدأ الناخبون الأتراك عملية التصويت التي تستمر حتى الساعة الخامسة من مساء اليوم في جميع الولايات التركية وفي المعابر الحدودية والمطارات.
ويتنافس في هذه الجولة الثانية كل من المرشح عن تحالف الجمهور الرئيس رجب طيب أردوغان، والمرشح عن تحالف الشعب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو.
وسيفوز بمنصب رئيس الجمهورية المرشح الذي يحصل على أكثرية الأصوات، علما بأن تركيا تشهد تنظيم الجولة الثانية للمرة الأولى في تاريخها عقب فشل أي من المرشحين بالحصول على نسبة 50%+1 في الجولة الأولى.