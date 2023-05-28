المواصلات العامة مجانا بمناسبة زفاف ولي العهد

الأحد 28 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أكدت أمانة عمان الكبرى، يوم السبت، أن "استخدام باص عمان والباص سريع التردد سيكون مجانا للمواطنين في الأول من يونيو المقبل، الذي يصادف عقد قران وحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين".

وأعلن أمين عمان يوسف الشواربة، في تغريدة عبر "تويتر"، أن استخدام باص عمان والباص سريع التردد سيكون مجانا للمواطنين في الأول من يونيو المقبل، مهنأ الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله، بمناسبة زفاف ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله الثاني.

وينتظر الأردنيون بشغف مراسم حفل زفاف ولي العهد، إذ بدأ الأردنيون التحضير لفعاليات شعبية احتفالية في كافة المحافظات.