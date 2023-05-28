في ظل انهيار العملة.. تحذير من البنك المركزي لشركات الصرافة

الأحد 28 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-عدن

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حذّر البنك المركزي شركات الصرافة من قبول الودائع وتوزيع الأرباح على العملاء.

وقال البنك، في بيان، إن نشاط شركات الصرافة يقتصر وفقا للقانون على بيع العملات الأجنبية وشرائها والحوالات المالية فقط، مهددا باتخاذ إجراءات ضد الشركات المخالفة.

وشدد على ضرورة عدم الاحتفاظ بأي نوع من الحسابات لدى مؤسسات الصرافة، وأن البنوك هي المخولة بممارسة هذا النوع من الأعمال.

ويشهد الريال انهيارا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، في أسوأ تراجع له منذ تشكيل مجلس القيادة في أبريل/ نيسان من العام الماضي.

في السياق، استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في أمانة العاصمة قيام مليشيا الحوثي بالعمل على تدمير القطاع الخاص والاقتصاد الوطني، مُدينا في بيانه ما يتعرض له القطاع الخاص من إجراءات تعسفية من قِبل وزارة الصناعة الخاضعة للحوثيين.

ووفق البيان، فإن المليشيا تقوم بإغلاق الشركات والمؤسسات التجارية وحجز سيارات محمّلة ببضائع والتصرف بها، وفرض قوائمِ أسعار مخالفة للقانون والدستور ومجحفة بحق التجار.