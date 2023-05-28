آخر الاخبار

روسيا تشن أكبر هجوم بمسيّرات على كييف 3 معادلات تؤثر على نتائج جولة الإعادة بين أردوغان وكليتشدار أوغلو اختبر معلوماتك.. 8 عواصم لبلدان يخطئ الكثيرون فيها علماء يحذرون من تسونامي عملاق.. وهذه أكثر الدول تضرراً باريس سان جيرمان يحسم اللقب الحادي عشر القياسي رونالدو يخرج بموسم صفري للمرة الرابعة في تاريخه الكشف عن تفاصيل صفقة البيت الأبيض مع الكونغرس لتجنب التخلف عن سداد الدين ملتقى الفنانين والأدباء اليمنيين في مأرب يقيم أمسية شعرية وفنية إحياءً للذكرى ال33 للوحدة اليمنية قيادي حوثي يشعل غضب القبائل.. هدد باقتحام منازل الرافضين لترديد الصرخة الحوثية مليشيات الحوثي تعترف بمصرع اثنين من قياداتها الميدانية

باريس سان جيرمان يحسم اللقب الحادي عشر القياسي

الأحد 28 مايو 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 229

 

 ضمن باريس سان جيرمان الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ستراسبورغ 1-1 السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.

وكان باريس سان جيرمان البادئ بالتسجيل عبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي (59)، وأدرك لاعب الفريق الباريسي السابق كيفن غاميرو التعادل (79).

وهو اللقب الحادي عشر لفريق العاصمة فانفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الذي كان يتقاسمه مع سانت إيتيان

إقراء أيضاً
رونالدو يخرج بموسم صفري للمرة الرابعة في تاريخه
اليمن تكسب السعودية وديا
سجدة رونالدو تفجر سيلاً من التساؤلات .. شاهد لحظة سجوده
رسميا.. اعتماد موعد خليجي 26 في الكويت
إتحاد كأس الخليج يعلن رسميا موعد بطولة خليجي 26
نجم المنتخبات اليمنية يعاني خذلان الجهات المعنية وحالته تستدعي نقله فورا الى الخا
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة الرياضة

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول