باريس سان جيرمان يحسم اللقب الحادي عشر القياسي

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ضمن باريس سان جيرمان الاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي لكرة القدم بتعادله مع مضيفه ستراسبورغ 1-1 السبت في المرحلة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة.
وكان باريس سان جيرمان البادئ بالتسجيل عبر نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي (59)، وأدرك لاعب الفريق الباريسي السابق كيفن غاميرو التعادل (79).
وهو اللقب الحادي عشر لفريق العاصمة فانفرد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الذي كان يتقاسمه مع سانت إيتيان