قيادي حوثي يشعل غضب القبائل.. هدد باقتحام منازل الرافضين لترديد الصرخة الحوثية مليشيات الحوثي تعترف بمصرع اثنين من قياداتها الميدانية حادثة مأساوية تتسبب في وفاة أسرة كاملة بـ صنعاء توضيح حكومي جديد بشأن إجلاء العالقين اليمنيين في السودان تعز تخرج في مسيرة حاشدة دعماً للوحدة اليمنية الجوف..لغم حوثي ينهي حياة مواطن ويصيب 2 آخرين منزل سفير عربي بالخرطوم يتعرض للاعتداء والتخريب اقتصاد أقوى الدول الأوروبية يدخل الربع الأول بـانكماش تقني أردوغان: العالم ينتظر يوم 28 مايو لتعلن تركيا نهاية حقبة الانقلابات شركة عرب سات تطلق أحدث أقمارها الاصطناعية الى الفضاء بهدف تطوير خدمات البث التلفزيوني
هدد قيادي حوثي باقتحام منازل جميع المواطنين الرافضين لترديد الصرخة الحوثية في احدى المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وذكرت مصادر مطلعة لمأرب برس بأن القيادي الحوثي رئيس مايسمى بمجلس التلاحم الشعبي القبلي التابع للمليشيات الانقلابية المدعو ضيف الله رسام توعد الرافضين لترديد الصرخة الحوثية من ابناء محافظة ريمة باقتحام منازلهم وتلقينهم الدروس القاسية.
واوضحت المصادر بان التهديدات التي اطلقها القيادي الحوثي رسام جاءت خلال مشاركته خلال اليومين الماضيين لابناء ريمة في استقبالهم لـ البرلماني المؤتمري اللواء احمد الضبيبي عقب وصوله الى صنعاء من رحلة علاجية في الهند.
ولاقت التهديدات استهجانا واحتجاجا واسعا في اوساط ابناء محافظة ريمة.