قيادي حوثي يشعل غضب القبائل.. هدد باقتحام منازل الرافضين لترديد الصرخة الحوثية

السبت 27 مايو 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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هدد قيادي حوثي باقتحام منازل جميع المواطنين الرافضين لترديد الصرخة الحوثية في احدى المحافظات الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وذكرت مصادر مطلعة لمأرب برس بأن القيادي الحوثي رئيس مايسمى بمجلس التلاحم الشعبي القبلي التابع للمليشيات الانقلابية المدعو ضيف الله رسام توعد الرافضين لترديد الصرخة الحوثية من ابناء محافظة ريمة باقتحام منازلهم وتلقينهم الدروس القاسية.

واوضحت المصادر بان التهديدات التي اطلقها القيادي الحوثي رسام جاءت خلال مشاركته خلال اليومين الماضيين لابناء ريمة في استقبالهم لـ البرلماني المؤتمري اللواء احمد الضبيبي عقب وصوله الى صنعاء من رحلة علاجية في الهند.



ولاقت التهديدات استهجانا واحتجاجا واسعا في اوساط ابناء محافظة ريمة.