مليشيات الحوثي تعترف بمصرع اثنين من قياداتها الميدانية

السبت 27 مايو 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اعترفت جماعة الحوثي الارهابية، اليوم السبت، بمصرع اثنين من مقاتليها يعتقد انهما قتلا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وقالت وكالة سبأ التابعة، للحوثيين، إن الجماعة شيعت اليوم السبت في صنعاء جثماني اثنين من قياداتها الميدانية، أحدهما برتبة عقيد والآخر برتبة رائد.

ولم تذكر الجماعة مكان وزمان مقتل مقاتليها.

ويرجح أنهما سقطا في معارك مع القوات الحكومية خلال اليومين الماضيين، ما يرفع عدد مقاتلي الجماعة الذين قضوا منذ مطلع مايو الجاري إلى 25 مقاتلاً.