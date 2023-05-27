حادثة مأساوية تتسبب في وفاة أسرة كاملة بـ صنعاء

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قضت صباح اليوم اسرة كاملة في سد بني مطر غرب العاصمة صنعاء اثر سقوط سيارة على متنها عائلة مكونة من سبعة أفراد كانت في رحلة عائلية، نجى منهم طفل في الخامسة من العمر.
سكان محليون قالوا ان سيارة نوع "توسان" سقطت صباح اليوم في سد بني مطر وكان على متنها ستة أفراد الى السد، توفي خمسة منهم، ونجى طفل في الخامسة من العمر نتيجة خروجه من السيارة أثناء سقوطها وتدخل الحاضرون لانتشاله حيث سقط في المياة غير العميقة.
وبحسب شهادة السكان فقد تعثر انقاذ العائلة جراء تأخر الدفاع المدني والذي تمكن من اخراج امرأتين، وطفلين أخرين وسائق السيارة.