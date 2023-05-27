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توضيح حكومي جديد بشأن إجلاء العالقين اليمنيين في السودان

السبت 27 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
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أعلنت الحكومة، السبت، انتهاء عملية إجلاء العالقين اليمنيين في السودان الإثنين القادم، وسط شكاوى من تأخر عملية الإجلاء ومماطلة الجهات المعنية.   جاء ذلك خلال اتصال أجراه رئيس الوزراء معين عبدالملك، مع سفير اليمن لدى السودان عمر مداوي.   وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن معين عبدالملك ناقش التحضيرات الجارية لاستكمال اجلاء المواطنين اليمنيين العالقين في مدينة بورتسودان السودانية، بعد اعتماد الحكومة تسيير رحلات جوية استثنائية لنقلهم.   وأطلع رئيس الوزراء من سفير اليمن لدى السودان عمر مداوي، على جدول تسيير الرحلات لنقل بقية الطلاب وأبناء الجالية اليمنية في بورتسودان على متن سبع رحلات للخطوط الجوية اليمنية والتي بدأت منذ أمس الجمعة.   وأوضح السفير "مداوي"، ان عملية الاجلاء ستنتهي بشكل كامل الاثنين القادم، حيث سيتم تسيير أربع رحلات جوية الى مطار صنعاء وثلاث الى مطار عدن، بعد ان تم تنفيذ 4 رحلات أخرى الأسبوع الماضي نقلت 790 مواطن الى صنعاء وعدن.
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