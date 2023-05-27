تعز تخرج في مسيرة حاشدة دعماً للوحدة اليمنية

السبت 27 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شهدت مدينة تعز، اليوم السبت، مسيرة جماهيرية حاشدة دعما للوحدة اليمنية. وتم تنفيذ المسيرة في شارع جمال وسط مدينة تعز، بدعوة من المجلس الأعلى للمقاومة الشعبية. وشارك في المسيرة آلاف المواطنين، ورفعوا العلم الوطني، وشددوا على ضرورة التمسك بالوحدة اليمنية. وأكد المتظاهرون أهمية الاحتفاء الدائم بالوحدة اليمنية، وشددوا على ضرورة مواجهة كافة مشاريع التقسيم والتمزيق.