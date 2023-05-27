الجوف..لغم حوثي ينهي حياة مواطن ويصيب 2 آخرين

السبت 27 مايو 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قتل مواطن، وأصيب اثنان آخران، السبت 27 مايو/ أيار، جراء انفجار لغم من مخلفات الألغام التي زرعتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، بسيارة مدنية غربي محافظة الجوف (شمال شرق اليمن). وقال مدير عام مكتب وزارة حقوق الإنسان بالمحافظة، عبدالهادي العصار، في تغريدة بإن "لغماً أرضياً انفجر بسيارة مواطنين في منطقة الغرفة، غربي مديرية المصلوب". وأشار "العصار" إلى أن الانفجار أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، كما تدمرت سيارة المواطنين بالكامل، مؤكداً أن الألغام والعبوات المتفجرة التي زرعها الحوثيين لا تزال "تحصد أرواح المواطنين".