منزل سفير عربي بالخرطوم يتعرض للاعتداء والتخريب

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اعربت وزارة الخارجية، عن ادانتها لحادثة تعرض منزل السفير الأردني، في العاصمة السودانية الخرطوم للاعتداء والتخريب.
وجددت وزارة الخارجية في بيانها ، تأكيد رفض الجمهورية اليمنية لكل أشكال العنف والتخريب، وضرورة احترام حرمة البعثات الدبلوماسية والالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية بهذا الشأن.
وعبرت وزارة الخارجية عن تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية، وتمنياتها الصادقة بعودة الأمن والاستقرار الى جمهورية السودان الشقيقة.