اقتصاد أقوى الدول الأوروبية يدخل الربع الأول بـانكماش تقني

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دخل الاقتصاد الألماني فيما يعرف بالـ"انكماش التقني" خلال فترة الربع الأول 2023، بعد انكماش آخر في الربع الأخير 2022.
وقال المكتب الوطني للإحصاء في ألمانيا (ديستاتيس)، الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي، انكمش بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول على أساس سنوي، بعد انكماش آخر بنسبة 0.5 بالمئة في الربع الأخير من 2022. والانكماش التقني، هو تسجيل نسبتي تراجع متتاليتين في أي اقتصاد.
وما زالت ألمانيا تعاني من تضخم مرتفع عند قرابة 7
بالمئة، بينما مستهدفات الحكومة تشير إلى نسبة لا تتجاوز 2 بالمئة.
وبسبب قرارات البنك المركزي الأوروبي المتعلقة بزيادات متتالية على أسعار الفائدة، ظهرت مؤشرات على تراجع الطلب وهبوط بطيء في الأنشطة الصناعية، في محاولة لكبح جماح التضخم.