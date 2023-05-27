شركة عرب سات تطلق أحدث أقمارها الاصطناعية الى الفضاء بهدف تطوير خدمات البث التلفزيوني

السبت 27 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أعلنت شركة “عرب سات”، الرائدة عالميا في مجال الأقمار الاصطناعية، اليوم السبت، إطلاق القمر الصناعي “بدر- 8” من ولاية فلوريدا الأمريكية.

وذكرت قناة “الإخبارية” السعودية،اليوم “أنه تم إطلاق القمر الاصطناعي إلى الفضاء بعد تأجيل لمدة أربعة أيام بسبب سوء الطقس في ولاية فلوريدا. وأضافت أن القمر الجديد “بدر ـ 8” يعد أول أقمار الجيل السابع في منطقة الشرق الأوسط وسيقدم مجموعة واسعة من خدمات البث التلفزيوني والاتصالات، مشيرة إلى أنه يتضمن تقنية جديدة خاصة بالاتصالات الضوئية.

وكانت المؤسسة أعلنت يوم الأربعاء الماضي أنها قررت تأجيل إطلاق أحداث أقمارها الاصطناعية إلى أول امس الخميس بعد ما كان من المُقرر إطلاقه عبر منصة إيرباص في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث اضطرت إلى هذا التأجيل بسبب سوء الأحوال الجوية الا انها أعلنت الخميس تأجيل اطلاق القمر إلى اليوم .

ووفق القناة ، سيقدم هذا القمر عددا كبيرا من الخدمات الخاصة بالبث التلفزيوني .

ماذا تعرف عن عرب سات؟

عرب سات (بالإنجليزية: Arabsat)‏، تعرف أيضًا باسم منظمة الاتصالات الفضائية العربية (بالإنجليزية: Arab Satellite Communications Organization)‏، هي سلسلة من الأقمار الصناعية للاتصالات والبث التي تمتلكها جامعة الدول العربية تأسست المنظمة في عام 1976، .

ويستفيد من خدماتها ملايين المنازل في أكثر من 100 بلدًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، كما تلعب دور كبير في تقديم مجموعة كاملة من خدمات البث الفضائي والإذاعي، والاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات النطاق العريض وحلول شبكات نقل البيانات المتقدمة والاتصالات متعددة القنوات والوصول للإنترنت للكيانات الحكومية والجهات التجارية.