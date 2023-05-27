صدور أول تأشيرة لحجاج اليمن لهذا العام 1444هـ معلومات رئيسية عن جولة الحسم في الانتخابات الرئاسية التركية بين أردوغان و كيليتشدار الكشف عن سلاح أمريكي خطير قادم من اسرائيل إلى أوكرانيا وقد يقلب موازين المعارك في لاحظات اليمن تكسب السعودية وديا الفنانة اليمنية فتحية إبراهيم تخضع لعملية جراحية بعد سقوط خزان ماء عليها شروط حوثية جديدة.. مصادر تكشف مصير ومستقبل مفاوضات السعودية مع مليشيا الحوثي ولماذا تعثرت؟ سفن تتخفى كالأشباح.. هكذا تنقل إيران أسلحتها مباشرة لروسيا النفط يسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي يوتيوب يلغي إحدى ميزاته.. كيف سيؤثر التغيير على قناتك؟ لا إزعاج بعد اليوم.. انتظروا واتساب بتحديث ضخم
صدرت اليوم السبت ٧ ذي القعدة 1444هـ، الموافق 27 مايو 2023م، أول تأشيرة لحجاج بلادنا البالغ عددهم 24255 حاجا. يأتي ذلك بعد أن استكملت وزارة الأوقاف والإرشاد استلام جوازات الحجاج من المنشآت المعتمدة للتفويج لهذا الموسم.
وأعرب وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، عن تقدير الوزارة للجهود التي تقوم بها وزارة الحج والعمرة السعودية والجهات ذات العلاقة بالحج، في سبيل تسهيل الخدمات أمام حجاج بلادنا وخدمة ضيوف الرحمن.
وتبذل وزارة الأوقاف ممثلة بقطاع الحج والعمرة جهوداً كبيرة ضمن استعداداتها لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بلادنا حتى يتمكنوا من أداء الحج بكل يسر وسهولة.