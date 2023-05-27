صدور أول تأشيرة لحجاج اليمن لهذا العام 1444هـ

السبت 27 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- مأرب

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صدرت اليوم السبت ٧ ذي القعدة 1444هـ، الموافق 27 مايو 2023م، أول تأشيرة لحجاج بلادنا البالغ عددهم 24255 حاجا. يأتي ذلك بعد أن استكملت وزارة الأوقاف والإرشاد استلام جوازات الحجاج من المنشآت المعتمدة للتفويج لهذا الموسم.

وأعرب وزير الأوقاف والإرشاد الشيخ محمد بن عيضة شبيبة، عن تقدير الوزارة للجهود التي تقوم بها وزارة الحج والعمرة السعودية والجهات ذات العلاقة بالحج، في سبيل تسهيل الخدمات أمام حجاج بلادنا وخدمة ضيوف الرحمن.

وتبذل وزارة الأوقاف ممثلة بقطاع الحج والعمرة جهوداً كبيرة ضمن استعداداتها لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بلادنا حتى يتمكنوا من أداء الحج بكل يسر وسهولة.