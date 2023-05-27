برلماني مصري يطالب بمنح مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن جائزة نوبل للسلام

السبت 27 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- مأرب

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أشاد برلماني وإعلامي مصري بجهود مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن، والذي استطاع نزع أكثر من 400ألف لغم في اليمن خلال خمس سنوات.

وأشار النائب في البرلمان المصري والإعلامي أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار المصرية،الى أن مشروع مسام استطاع أن ينقذ حياة ملايين اليمنيين، الأمر الذى فشلت فيه الدول الكبرى والأمم المتحدة لنزع ألغام ومخلفات الحرب العالمية الثانية في العلمين بمصر، رغم الدعوات المصرية التى استمرت لعقود وسنوات طويلة".

وطالب شرشر كل المنظمات الدولية الحقوقية، بترشيح مشروع مسام لنزع الألغام، للحصول على جائز نوبل للسلام، مؤكدا أن مشروع مسام هو أكثر عمل إنساني في العالم يستحق هذه الجائزة في الوقت الحالي، لأنه مشروع يعمل في صمت ونجاح".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه شرشر مع مدير مشروع مسام المهندس أسامة القصيبي. وطالب المملكة العربية السعودية باستمرار الدعم والتمويل لهذا المشروع الإنساني في اليمن، ودعمه إعلاميا والتسويق له على مستوى العالم. كما طالب البرلماني المصري التوسع في المشروع للبلدان العربية الأخرى التى تحتاج نزع الألغام ومخلفات الحروب منها مثل ليبيا وسوريا والعراق.

بدوره، رحب القصيبي باتصال النائب والإعلامي أسامة شرشر من القاهرة، شاكرا اهتمامه بجهود مشروع مسام وملف الألغام في اليمن، والذى وصفه القصيبي بأنه ملف شائك وصعب ومعقد، .

مضيفا: «ولكننا مستمرون في جهودنا الإنسانية بدعم من القيادة السعودية التى تتابع المشروع وجهوده لحظة بلحظة، من أجل تحقيق حياة أفضل للإنسان اليمني». ومُنح أسامه القصيبي لقب سفير الانسانية السعودية من قبل عضو البرلمان المصري وجريدة النهار المصرية.