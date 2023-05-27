الكشف عن سلاح أمريكي خطير قادم من اسرائيل إلى أوكرانيا وقد يقلب موازين المعارك في لاحظات

السبت 27 مايو 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

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قد يسلم الأمريكيون أوكرانيا 20 مروحية ضاربة من طراز АН-64А Apache اشترتها الولايات المتحدة من إسرائيل.

أفادت بذلك قناة "تلغرام" bmpd نقلا عن مصادر إسرائيلية. وأعادت القناة إلى الأذهان أن سلاح الجو الإسرائيلي يمتلك في الوقت الراهن 24 مروحية من هذا النوع، وقد دخلت تلك المروحيات الخدمة في الجيش الإسرائيلي منذ 34 عاما.

واختلف تصميمها آنذاك عن تصميم مروحيات "أباتشي – 64" التي استخدمها الجيش الأمريكي بفضل زيادة مدى عملها.

مع مرور الوقت تسلم سلاح الجو الإسرائيلي 20 مروحية مطورة من طراز AH-64D-I لا تزال تخدم في الجيش الإسرائيلي.

أما النماذج القديمة فستحل محلها مروحيات Apache Guardian الحديثة.

يذكر أن الأمريكيين لم يزودوا نظام كييف إلى حد الآن إلا بمروحيات النقل مي – 17" المخصصة للعسكريين الأفغان، ولم يمتلك الجيش الأوكراني إلا مروحية UH-60 Black Hawk القديمة الأمريكية الصنع.

في ما يتعلق بـ АН-64А Apache فإنها ستحل محل مروحيات "مي- 24" الضاربة السوفيتية الصنع التي لم يبق في حوزة أوكرانيا إلا قليل منها. يذكر أن سرعة АН-64А Apache تبلغ 365 كلم/ساعة، ومدى عملها 700 كلم، وطاقمها فردان.

وتزود المروحية بمدفع عيار 40 ملم وصواريخ جو - الأرض