اليمن تكسب السعودية وديا

السبت 27 مايو 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عبده المدان

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تمكن المنتخب اليمني للناشئين من الفوز على نظيره الاخضر السعودي بهدف نظيف في المباراة التجريبية الدولية التي أقيمت بينهما مساء امس على ملعب مدينة الامير سعود بن جلوي بالراكة ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه المنتخب في مدينة الدمام السعودية في إطار التحضيرات والاستعدادات للمشاركة في النهائيات الآسيوية التي ستقام في تايلاند خلال الفترة من 15 / يونيو وحتى 2 يوليو / 2023م ضمن المجموعة الأولى التي تضم منتخبات ( اليمن و تايلاند وماليزيا ولاوس )

احداث الشوط الاول

سيطر المنتخب السعودي على الدقائق الأولى ولكن سران ما تمكن لاعبو المنتخب من استعادة زمام الامور وفي الدقيقة 5 خطف اللاعب ايهم داغف الكرة من امام المدافع السعودي وانطلق نحو المرمى إلا انه تعرض للعرقلة من المدافع ليحصل المدافع السعودي على كرت احمر وفاول لمنتخبنا من خارج منطقة الجزاء سدد الكرة انور الطريقي في القائم الايمن لحارس السعودية بعد ذلك سيطر منتخبنا على الكرة وضغط على مرمى الحارس السعودي وتبادلا لاعبو المنتخب الكرة وتلاعبوا بوسط ودفاع المنتخب السعودي لكن تلك السيطرة والاستحواذ على الكرة لم يستفيد منها لاعبو منتخبنا في ترجمتها إلى اهداف ومن هجمة عكسية وصلت الكرة إلى اللاعب هيثم السلامي الذي مررها ناحية ايهم داغف الذي سدد الكرة ضعيفة ناحية المرمى صدها الحارس السعودي وفي الدقيقة 25 تعرض اللاعب ايهم داغف لعرقلة خارج منطقة الجزاء ليحتسب حكم المباراة فاول لمنتخبنا سدد الكرة انور الطريقي زاحفة صدها حارس المرمى السعودي ومن هجمة مرتدة قطع الكرة انور الطريقي في وسط الملعب مررها للاعب ايهم داغف الذي حاول تسديد الكرة في المرمى إلا انها اصطدمت في القائم الايمن لحارس السعودية وسدد اللاعب محمد فاضل كرة من خارج منطقة الجزاء خارج الملعب وسدد اللاعب محمد رائد كرة قوية في أحضان حارس المرمى السعودي

وكرة اخرى للاعب محمد رائد سددها فوق العارضة وايضا كرة للاعب علي الحنبصي سددها خارج المرمى وتوالت هجمات منتخبنا نحو المرمى السعودي ومن فرصة للتهديف اهدر ايهم داغف الفرصة وسدد الكرة ضعيفة في أحضان حارس السعودية كما سدد علي الجنبصي الكرة فوق العارضة لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي بدون أهداف

الشوط الثاني

بداية هذا الشوط كانت لمنتخبنا ومن تسديده من خارج ال 18 للاعب عبدالرحمن الخضر فوق العارضة وحصل منتخبنا على فاول خارج منطقة الجزاء سدد الكرة اللاعب عبدالرحمن الخضر ناحية المرمى وصلت لرأس ايهم داغف الذي لم يتعامل مع الكرة بالشكل المطلوب ليصد الكرة الحارس السعودي لتتحول إلى ركنية ومن فاول اخر لمنتخبنا سدد الكرة الخضر عبدالرحمن في حائط الصد تتحول لركنية وتلاعبا الطريقي والخضر بالمدافعين السعوديين وسدد الكرة الطريقي تتحول لركنية لعبها الخضر عبدالرحمن نحو المرمى ليصدها دفاع السعودية وتعود للخضر الذي رفعها بشكل ممتاز وسط المرمى لتصل لايهم داغف الذي اضاع فرص اخرى للتهديف ومن هجمة مرتدة للمنتخب السعودي إلا ان المهاجم السعودي استعجل في تسديد الكرة خارج المرمى واضاع ايهم داغف فرص اخرى للتهديف ومن هجمة مرتدة للمنتخب السعودي تعرض لاعب السعودية للعرقلة داخل منطقة الجزاء ليحتسب الحكم ركلة جزاء للمنتخب السعودي صدها نجم الحراسة وضاح أنور ومن هجمة منظمة لمنتخبنا واثناء الدربكة في مرمى السعودية سدد الكرة الخضر فوق العارضة ومن هجمة مرتدة سريعة ناحية انور الطريقي الذي مرر الكرة باتجاه ايهم داغف الذي رفع الكرة عرضية نحو اللاعب محمد فاضل الذي وضع الكرة برأسه في المرمى على يمين حارس السعودية مسجلا الهدف الاول لمنتخبنا وعقب الهدف سيطر المنتخب على ملعب المباراة ومن عرضية للاعب محمد رائد نحو المرمى تصدى لها الحارس كما أضاع اللاعب ايهم داعف كرة اخرى لتنهي المباراة بفوز منتخبنا الوطني للناشئين على المنتخب السعودي بهدف نظيف

وأجرى مدرب المنتخب محمد البعداني بعض التغييرات حيث دخل عبدالرحمن الخضر بدلا عن عصام ردمان واحمد ياسين بدلا عن محمد فاضل وزيد الجراش بدلا عن علي الحنبصي وعبدالواحد السياغي بدلا عن ايهم داغف

ولعب منتخبنا بتشكيلة مكونة من:

وضاح أنور في حراسة المرمى

احمد مصطفى الحاج

عبدالله العاقل

محمد رائد

هيثم السلامي

محمد خالد المنصوري

انور الطريقي

محمد فاضل

علي الحنبصي

عصام ردمان

ايهم داغف