اليمن تكسب السعودية وديا الفنانة اليمنية فتحية إبراهيم تخضع لعملية جراحية بعد سقوط خزان ماء عليها شروط حوثية جديدة.. مصادر تكشف مصير ومستقبل مفاوضات السعودية مع مليشيا الحوثي ولماذا تعثرت؟ سفن تتخفى كالأشباح.. هكذا تنقل إيران أسلحتها مباشرة لروسيا النفط يسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي يوتيوب يلغي إحدى ميزاته.. كيف سيؤثر التغيير على قناتك؟ لا إزعاج بعد اليوم.. انتظروا واتساب بتحديث ضخم مزايا جديدة من تويتر طال انتظارها .. كبيرة المصممين تعلن عنها بعضها قد يفاجئك.. من أي دول تستدين أميركا؟ صحيفة ألمانية مشهورة تكشف عن طلب أوكراني خطير وحساس ينذر بحرب عالمية
تعرضت الفنانة اليمنية القديرة، فتحية إبراهيم، لحادث مأساوي استدعى إسعافها إلى أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، وإخضاعها لعملية جراحية لوقف النزيف.
الحادث وقع عندما سقط خزان مياه، على الممثلة فتحية أثناء نقل أثاث منزلها إلى سكن جديد، بعد قيام مالك البيت بإجبارها على النقل.
وقالت المصادر إن الممثلة فتحية إبراهيم، نُقلت إلى مستشفى بروج صنعاء في منطقة حدة بأمانة العاصمة، وخضعت لعملية جراحية، لكنها ما تزال في إحدى غرف الرقود.