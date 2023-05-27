الفنانة اليمنية فتحية إبراهيم تخضع لعملية جراحية بعد سقوط خزان ماء عليها

السبت 27 مايو 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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تعرضت الفنانة اليمنية القديرة، فتحية إبراهيم، لحادث مأساوي استدعى إسعافها إلى أحد مستشفيات العاصمة صنعاء، وإخضاعها لعملية جراحية لوقف النزيف.

الحادث وقع عندما سقط خزان مياه، على الممثلة فتحية أثناء نقل أثاث منزلها إلى سكن جديد، بعد قيام مالك البيت بإجبارها على النقل.

وقالت المصادر إن الممثلة فتحية إبراهيم، نُقلت إلى مستشفى بروج صنعاء في منطقة حدة بأمانة العاصمة، وخضعت لعملية جراحية، لكنها ما تزال في إحدى غرف الرقود.