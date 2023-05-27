النفط يسجل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي يوتيوب يلغي إحدى ميزاته.. كيف سيؤثر التغيير على قناتك؟ لا إزعاج بعد اليوم.. انتظروا واتساب بتحديث ضخم مزايا جديدة من تويتر طال انتظارها .. كبيرة المصممين تعلن عنها بعضها قد يفاجئك.. من أي دول تستدين أميركا؟ صحيفة ألمانية مشهورة تكشف عن طلب أوكراني خطير وحساس ينذر بحرب عالمية اتحاد الغرف التجارية والصناعية : يطلق بيانا مشترك يعلن عن اجراءات الحوثي مخالفة لشرائع الأرض والسماء وفاة وإصابة 15 شخصا في حادث مروري مروع شمال غرب اليمن شركة امريكية عالمية تعلن دخول شرائح الدماغ على البشر في أول تجاربها تفاصيل وفاة شابة سعودية في احد الولايات الأميركية بطريقة مؤلمة
ستختفي ميزة "يوتيوب ستوريز" الشهر المقبل، وذلك لضمان إعطاء ميزات أخرى الأولوية وفقا للمنصة.
وتم إطلاق الميزة أول مرة عام 2018، وسمحت لمنشئي المحتوى الذين لديهم أكثر من 10000 مشترك نشر مقاطع فيديو قصيرة تنتهي بعد 7 أيام.
سيدخل التغيير حيز التنفيذ في 23 يونيو، وبعد ذلك لن يكون خيار إنشاء قصة جديدة على يوتيوب متاحا.
وفقدت خاصية القصص التي تتلاشى بعد فترة زمنية معينة بريقها بعد أن تم نسخها بواسطة كل التطبيقات الأخرى، سواء انستغرام أو فيسبوك أو تيك توك