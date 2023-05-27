لا إزعاج بعد اليوم.. انتظروا واتساب بتحديث ضخم

السبت 27 مايو 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 266

في وقت يحاول فيه تطبيق المراسلة الأهم في العالم "واتساب" الحفاظ على مكانته وسط المنافسة الشرسة التي يخوضها مع باقي تطبيقات عالم التكنولوجيا، يعمل التطبيق الأخضر على اختبار ميزة جديدة هامة

فقد أفادت تقارير تقنية جديدة بأن التطبيق يعمل على تحديث ضخم على ما يبدو. مزيد من الخصوصية وكشفت عن أن التطبيق المملوك لشركة Meta، يعمل على تطوير القدرة على إعداد اسم مستخدم واتساب بدل رقمه، وفقا لموقع WABetaInfo .

ويسمح هذا التحديث للمستخدمين بإرسال رسائل إلى الأشخاص دون الحصول على أرقام هواتفهم.

كما ستتاح لمحبي واتساب الفرصة لإضافة طبقة أخرى من الخصوصية إلى حساباتهم، فبدلاً من الاعتماد فقط على أرقام الهواتف لتحديد جهات الاتصال، سيتمكنون من اختيار اسم مستخدم فريد وسهل التذكر دون الرقم.

واكتشف موقع WABetaInfo الميزة الجديدة في أحدث إصدار من WhatsApp beta لنظام Android 2.23.11.15.

كذلك أوضح بيان الموقع أن الميزة قيد التطوير حاليا وليست مرئية بعد، إلا أن لديه لمحة سريعة لمشاركتها، بجانب لقطة شاشة للميزة.

وتُظهر اللقطة خيارا لإضافة اسم مستخدم فريد على صفحة الملف الشخصي داخل إعدادات التطبيق.

مع ذلك، لا تزال التفاصيل الإضافية حول كيفية عمل الميزة غير واضحة، ما عدا أن الميزة تسمح للمستخدمين بالتواصل مع الشركات بشكل خاص عبر الاسم، وبالتالي حماية أرقام هواتفهم.

وشدد على أن الوقت وحده هو الذي سيوفر المزيد من الإجابات، مع الثقة من أن الميزة ستحدث ثورة في الطريقة التي نتواصل بها على واتساب في المستقبل.

تعليقات إيجابية يذكر أن هذه الأخبار أتت بعد وقت قصير من إطلاق واتساب زر تحرير الذي يسمح لك بتعديل الرسائل حتى 15 دقيقة بعد إرسالها. وبعد البيان، انهالت التعليقات على تويتر، من مستخدمي التطبيق الأخضر، مثنين على الفكرة.

فكتب أحدهم: "أخيراً!!! لقد حان الوقت لقراءة شيء كهذا وبالتالي يمكن إخفاء رقم الهاتف، بصراحة هذا رائع".

وقال آخر: "من الرائع تجنب الاضطرار إلى الكشف عن أرقام الهواتف للتواصل مع الغرباء!".

كما مازح ثالث: "المعركة من أجل المطالبة باسم المستخدم على واتساب على وشك أن تبدأ