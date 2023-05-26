وفاة وإصابة 15 شخصا في حادث مروري مروع شمال غرب اليمن

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توفي وأصيب 15 شخصا في حادث انقلاب سيارة "شاص"، في مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة، شمال غرب البلاد.
وقالت مصادر محلية لمارب برس، ان مواطنا توفي واصيب 14 آخرين بعضهم بحالة خطيرة إثر انقلاب سيارة شاص في منطقة اليمانية بمديرية الجعفرية امس الخميس.
وأكدت المصادر ان المصابين تم نقلهم الى مستشفي بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، وتسليم السائق يوسف الأحمدي إلى إدارة المرور.