وفاة وإصابة 15 شخصا في حادث مروري مروع شمال غرب اليمن شركة امريكية عالمية تعلن دخول شرائح الدماغ على البشر في أول تجاربها تفاصيل وفاة شابة سعودية في احد الولايات الأميركية بطريقة مؤلمة عشرات الآليات العسكرية الحوثية تقتحم محافظة الضالع وتقوم بحملة قمع تطال ثلاث قرى وتختطف العشرات بينهم 15طفلا ميزه مذهلة ينتظرها العالم بتلهف وشوق عبر تطبيق وآتساب .. تعرف كيف تفعلها في جوالك قبيل انتخابات تاريخية وفاصلة .. من سيحسم جولة الإعادة في الانتخابات التركية؟ نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور العليمي يلتقي السفير الامريكي.. وهذه ابرز المستجدات مأرب تحتفل فنيا وجماهيريا إحياءً للذكرى الـ33 للوحدة اليمنية إب.. مواطنون يطمسون شعارات الحوثيين بالتزامن مع احتفال الجماعة بما يسمى ''اسبوع الصرخة'' تعرف على ترتيب اليمن في قائمة الدول الأكثر بؤساً وتعاسة في العالم
منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية شركة "نيورالينك"، التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، موافقة لإجراء أول تجربة سريرية لشرائح الدماغ على البشر. وقالت الشركة في تغريدة لها عبر حسابها في موقع "تويتر"، : "هذا نتيجة العمل الرائع الذي قام به فريق نيورالينك بالتعاون الوثيق مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويمثل خطوة أولى مهمة ستسمح يوماً ما لتقنيتنا بمساعدة عديد من الأشخاص".
وبينت نيورالينك أنه لم يفتح بعد "باب التقدم للخضوع للتجربة السريرية".
وستقوم الشركة بغرس شريحة إلكترونية في الدماغ تهدف إلى مساعدة المرضى الذين يعانون من الشلل الشديد على التحكم في التقنيات الخارجية باستخدام الإشارات العصبية فقط. وتعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على إجراء دراسة على الإنسان بمنزلة خطوة مهمة لشركة نيورالينك بعد سلسلة من العقبات التي واجهتها الشركة مؤخراً.
وكانت وزارة النقل الأمريكية فتحت، في فبراير الماضي، تحقيقاً مع نيورالينك بسبب مزاعم بتغليف ونقل أجهزة ملوثة بطريقة غير آمنة. كما سبق أن أفادت وكالة "رويترز"، في مارس، بأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رفضت طلب شركة نيورالينك لإجراء تجارب على البشر. وتأسست نيورالينك في عام 2016 بتمويل أساسي من جانب ماسك لتطوير نوع جديد من تقنية الواجهة بين الدماغ البشري وأجهزة الحاسوب