شركة امريكية عالمية تعلن دخول شرائح الدماغ على البشر في أول تجاربها

الجمعة 26 مايو 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية شركة "نيورالينك"، التابعة لرجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، موافقة لإجراء أول تجربة سريرية لشرائح الدماغ على البشر. وقالت الشركة في تغريدة لها عبر حسابها في موقع "تويتر"، : "هذا نتيجة العمل الرائع الذي قام به فريق نيورالينك بالتعاون الوثيق مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويمثل خطوة أولى مهمة ستسمح يوماً ما لتقنيتنا بمساعدة عديد من الأشخاص".

وبينت نيورالينك أنه لم يفتح بعد "باب التقدم للخضوع للتجربة السريرية".

وستقوم الشركة بغرس شريحة إلكترونية في الدماغ تهدف إلى مساعدة المرضى الذين يعانون من الشلل الشديد على التحكم في التقنيات الخارجية باستخدام الإشارات العصبية فقط. وتعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على إجراء دراسة على الإنسان بمنزلة خطوة مهمة لشركة نيورالينك بعد سلسلة من العقبات التي واجهتها الشركة مؤخراً.

وكانت وزارة النقل الأمريكية فتحت، في فبراير الماضي، تحقيقاً مع نيورالينك بسبب مزاعم بتغليف ونقل أجهزة ملوثة بطريقة غير آمنة. كما سبق أن أفادت وكالة "رويترز"، في مارس، بأن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية رفضت طلب شركة نيورالينك لإجراء تجارب على البشر. وتأسست نيورالينك في عام 2016 بتمويل أساسي من جانب ماسك لتطوير نوع جديد من تقنية الواجهة بين الدماغ البشري وأجهزة الحاسوب