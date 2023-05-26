ميزه مذهلة ينتظرها العالم بتلهف وشوق عبر تطبيق وآتساب .. تعرف كيف تفعلها في جوالك

الجمعة 26 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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ميزه مذهلة ينتظرها العالم بتلهف وشوق عبر تطبيق وتساب .. تعرف كيف تفعلها في جوالك؟ أفاد موقع WABetaInfo، أمس الاثنين، بأن خدمة التراسل الفوري "واتساب" مستمرة في تطوير ميزتها الجديدة التي تتيح للمستخدمين تعديل الرسائل المرسلة. وكان الموقع،

المتخصص في رصد الميزات التجريبية في "واتساب"، قد نقل أول مرة خلال شهر فبراير الماضي أن الخدمة تعمل على اختبار واحدة من أكثر الميزات طلبًا، وهي تعديل الرسائل، وذلك في الإصدار ذي الرقم 22.23.0.73 من تطبيق الخدمة على نظام "آي أو إس" من آبل.

وقال WABetaInfo# حينئذ إن الميزة ستسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها. وبذلك، ستكون هذه الميزة مفيدة لتعديل أي خطأ في الرسائل، أو إضافة معلومات جديدة إليها قبل أن يراها الطرف الآخر.

وفي حين أن #واتساب تسمح الآن للمستخدمين بحذف أي رسالة مُرسلة قبل أن يراها الطرف الآخر، يبدو أن هذه الميزة تستهدف المستخدمين الذين لا يريدون حذف الرسائل، بل تغيير محتواها قبل أن تُرى. ونبّه WABetaInfo إلى أن الميزة الجديدة ستدعم فقط الإصدار الأحدث من تطبيق "واتساب"،

وستسمح بتعديل الرسائل فقط، وليس شرح الوسائط المتعددة. والآن، اكتشف الموقع في الإصدار ذي الرقم 23.6.0.74 أن الميزة لا تزال قيد التطوير وهي الآن تتضمن تحذيرًا مخصصًا جديدًا.

ونشر لقطة شاشة تكشف أن الرسائل ستُعدّل للجميع في المحادثة شريطة أن يكونوا يستخدمون الإصدار الأحدث من "واتساب" .

وقال الموقع: "إن كنت تتساءل عما يحدث للرسائل المعدلة المرسلة إلى الأشخاص الذين يستخدمون إصدارًا قديمًا من واتساب، فلن تكون هذه مشكلة لأنه يُحتمل ألا تطلق واتساب القدرة على تعديل الرسائل إلا بعد انتهاء صلاحية الإصدارات جميعها غير المتوافقة مع هذه الميزة، لذلك سيتعين على المستخدمين الترقية إلى أحدث إصدار من التطبيق يمكنه تلقي الرسائل المعدلة".

يُشار إلى أن #واتساب تعمل على اختبار ميزات عديدة، مثل ميزة الرسائل المرئية القصيرة، وميزة الاستماع إلى الرسائل الصوتية مرة واحدة، وميزة الدردشات الصوتية.

ويمكن للراغبين في تجربة الميزات الجديدة الاشتراك في برنامج "واتساب التجريبي" في #أندرويد، كما يمكن تنزيل أحدث نسخة تجريبية من التطبي. كيفية تعديل الرسالة الافتراضية الخاصة بكود الرمز المربع في واتساب للأعمال Android عند مسح الرمز المربع، يظهر أمام الزبائن خيار إرسال رسالة افتراضية إلى نشاطك التجاري للبدء في المحادثة معه. ويمكنك تحديد محتوى هذه الرسالة الافتراضية بصفتك مالك النشاط التجاري. نصيحة للأنشطة التجارية: إن استخدام رسائل افتراضية ذات قيمة مثل: "أريد أن أعرف معلومات عن التخفيضات والعروض القادمة"، أو "الرجاء إضافتي إلى النشرة الإخبارية" من شأنه أن يشجع الزبائن على إرسال الرسالة الافتراضية، وسيساعدك ذلك في إقامة علاقات مع الزبائن.

كيف تقوم بتعديل الرسائل الافتراضية

1 افتح تطبيق واتساب للأعمال.

2 انقر على خيارات إضافية > أدوات الأعمال > رابط قصير.

3 انقر على مشاهدة الرمز المربّع.

4 انقر على خيارات إضافية > تعديل.

5 فعِّل خيار المراسلة.

6 انقر على تعديل تحت قسم المراسلة لتعديل الرسالة الافتراضية.

ملاحظة:

يصل حد الرموز للرسالة الافتراضية إلى 140 رمزًا. 7 انقر على تم لحفظ التغييرات التي أجريتها. ملاحظة: يمكن للزبائن تعديل الرسالة الافتراضية قبل إرسالها إليك.