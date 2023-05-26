آخر الاخبار

ميزه مذهلة ينتظرها العالم بتلهف وشوق عبر تطبيق وآتساب .. تعرف كيف تفعلها في جوالك قبيل انتخابات تاريخية وفاصلة .. من سيحسم جولة الإعادة في الانتخابات التركية؟ نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور العليمي يلتقي السفير الامريكي.. وهذه ابرز المستجدات مأرب تحتفل فنيا وجماهيريا إحياءً للذكرى الـ33 للوحدة اليمنية إب.. مواطنون يطمسون شعارات الحوثيين بالتزامن مع احتفال الجماعة بما يسمى ''اسبوع الصرخة'' تعرف على ترتيب اليمن في قائمة الدول الأكثر بؤساً وتعاسة في العالم مليشيا الحوثي تختطف 17 شخصا من الطائفة البهائية بينهم نساء بينها دولة عربية.. تعرف على قائمة أكثر 7 بلدان مديونية على مستوى العالم أول تعليق أمريكي على صاروخ إيران البالستي “خيبر” وزير الدفاع يشيد بتضحيات وصمود الصحفيين المحررين من سجون جماعة الحوثي الانقلابية

قبيل انتخابات تاريخية وفاصلة .. من سيحسم جولة الإعادة في الانتخابات التركية؟

الجمعة 26 مايو 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
عدد القراءات 252

يتوجّه الناخبون الأتراك يوم الأحد المقبل إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال أسبوعين لاختيار رئيس للبلاد في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، بعد أن انتهت الأولى بعدم حصول أي مرشح رئاسي على أغلبية النصف زائد واحد.

وفي الوقت الذي يبدو فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرتاحا لفارق النقاط الذي حققه في الجولة الأولى، يزيد منافسه مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو من حدة خطابه المتعلق بعدد من القضايا، أبرزها اللاجئون، لكسب مزيد من الأصوات.

أردوغان ركز على أسلحته نفسها، مؤكدا قدرته على إعادة إعمار المناطق التي دمرتها الزلازل الأخيرة، ومجددا وعوده بنقل تركيا إلى مصاف الدول المتقدمة بالتزامن مع انطلاقة المئوية الثانية لجمهوريتها، وفق “الجزيرة”.

في المقابل، بدت لهجة كليجدار أوغلو أكثر تصعيدا، حيث انتهج خطابا متشددا تجاه اللاجئين، في محاولة لكسب أصوات القوميين والشباب، والتركيز على التحدي الأكبر وهو إخراج مناصري المعارضة من حالة إحباط محتملة تسببت فيها نتائج الجولة الأولى.

إقراء أيضاً
أول تعليق أمريكي على صاروخ إيران البالستي “خيبر”
بريطانيا تتخذ قرارا قاسيا بحق الطلاب الأجانب
بأرقام كارثية تكشف حجم المأساة في نازحو السودان
اسحلة مدمرة وفتاكة بعد مصادقة واشنطن على بيعها لكييف.. تعرف على قدرات ناسامز
فاغنر تكشف عدد قتلاها بمعركة باخموت.. وقائدها يؤكد “كييف أصبحت أقوى”
لماذا حذف البنتاغون صور القنبلة مخترقة الخنادق الضخمة
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول في اليمن