إب.. مواطنون يطمسون شعارات الحوثيين بالتزامن مع احتفال الجماعة بما يسمى ''اسبوع الصرخة''

الجمعة 26 مايو 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 438

قام مواطنون بإحراق وإزالة شعارات مليشيا الحوثي في محافظة إب، بالتزامن مع فعاليات وأنشطة طائفية تقيمها المليشيا تحت مسمى "أسبوع الصرخة".

وقالت مصادر محلية إن مواطنين مجهولين أحرقوا وطمسوا شعارات حوثية، بينها شعار "الصرخة"، في حي "دار الشرف" بمديرية المشنة، جنوب مدينة إب، تعبيرا عن رفضهم لمليشيا الحوثي وانتهاكاتها المستمرة في المحافظة.

وأوضحت أن المليشيا فرضت طوقا أمنيا على المنطقة، ونشرت عناصرها في عدد من مداخل وأحياء الحي، لمعرفة هوية من يقف خلف طمس وإحراق شعاراتها، بالتوازي مع اختطافات عشوائية طالت عددا من شباب المدينة.

وتتوزع شعارات المليشيا في جميع مناطق سيطرتها، وأثرت تلك الشعارات الطائفية على جماليات المدن والمناطق السياحية.

في السياق ذاته، أجبرت مليشيا الحوثي كافة موظفي المؤسسات الحكومية على حضور فعالية مركزية في ساحة جامعة إب بمناسبة ما تسميه المليشيا بـ"أسبوع الصرخة"..

وابتكرت المليشيا يوم الصرخة في توقيت إحياء ذكرى قيام الوحدة اليمنية من كل عام.