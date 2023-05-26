مأرب تحتفل فنيا وجماهيريا إحياءً للذكرى الـ33 للوحدة اليمنية إب.. مواطنون يطمسون شعارات الحوثيين بالتزامن مع احتفال الجماعة بما يسمى ''اسبوع الصرخة'' تعرف على ترتيب اليمن في قائمة الدول الأكثر بؤساً وتعاسة في العالم مليشيا الحوثي تختطف 17 شخصا من الطائفة البهائية بينهم نساء بينها دولة عربية.. تعرف على قائمة أكثر 7 بلدان مديونية على مستوى العالم أول تعليق أمريكي على صاروخ إيران البالستي “خيبر” وزير الدفاع يشيد بتضحيات وصمود الصحفيين المحررين من سجون جماعة الحوثي الانقلابية تأكيد خليجي جديد على التمسك بدعم الوحدة والاستقرار في اليمن توضيح حكومي جديد بشأن مصير السياسي «محمد قحطان» الإدارة الأمريكية تبلغ عضو مجلس الرئاسة اللواء سلطان العرادة موقفها من الوحدة اليمنية
قام مواطنون بإحراق وإزالة شعارات مليشيا الحوثي في محافظة إب، بالتزامن مع فعاليات وأنشطة طائفية تقيمها المليشيا تحت مسمى "أسبوع الصرخة".
وقالت مصادر محلية إن مواطنين مجهولين أحرقوا وطمسوا شعارات حوثية، بينها شعار "الصرخة"، في حي "دار الشرف" بمديرية المشنة، جنوب مدينة إب، تعبيرا عن رفضهم لمليشيا الحوثي وانتهاكاتها المستمرة في المحافظة.
وأوضحت أن المليشيا فرضت طوقا أمنيا على المنطقة، ونشرت عناصرها في عدد من مداخل وأحياء الحي، لمعرفة هوية من يقف خلف طمس وإحراق شعاراتها، بالتوازي مع اختطافات عشوائية طالت عددا من شباب المدينة.
وتتوزع شعارات المليشيا في جميع مناطق سيطرتها، وأثرت تلك الشعارات الطائفية على جماليات المدن والمناطق السياحية.
في السياق ذاته، أجبرت مليشيا الحوثي كافة موظفي المؤسسات الحكومية على حضور فعالية مركزية في ساحة جامعة إب بمناسبة ما تسميه المليشيا بـ"أسبوع الصرخة"..
وابتكرت المليشيا يوم الصرخة في توقيت إحياء ذكرى قيام الوحدة اليمنية من كل عام.