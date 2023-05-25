بينها دولة عربية.. تعرف على قائمة أكثر 7 بلدان مديونية على مستوى العالم

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توجد العديد من الدول فاقمت من حجم ديونها بشكل غير مسبوق بعد سعيها إلى تمويل نفقاتها أو ميزانياتها التوسعية عبر الاستدانة.
وعند مقارنة حجم الديون بالناتج المحلي الإجمالي فإن 7 دول تصدرت البلدان الأعلى ديوناً في العالم، وتضمنت دولة عربية، وترتيبها كالتالي:
1- اليابان: الدين إلى الناتج المحلي يساوي 264%. أما حجم ديونها هو 9.8 تريليون دولار؛ منها 7 % دين خارجي.
2- فنزويلا: الدين إلى الناتج المحلي يساوي 241%. أما حجم ديونها فيقدر بـ 150 مليار دولار، معظمه دين خارجي.
3- السودان: الدين إلى الناتج المحلي يساوي 182%. في حين يقدر حجم ديونه بـ 96 مليار دولار.
4- اليونان: الدين إلى الناتج المحلي يساوي 171%. حجم ديونها تقدر بـ 375 مليار دولار.
5- إريتريا: الدين إلى الناتج المحلي يساوي 164%. حجم الدين: 744 مليون دولار.
6- سنغافورة: الدين إلى الناتج المحلي يساوي 160%. حجم الدين: 560 مليار دولار.
7- إيطاليا: الدين إلى الناتج المحلي يساوي 145%، أما حجم ديونها فيقدر بـ 3 تريليونات دولار، وفق ما أوردته العربية.