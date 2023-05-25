وزير الدفاع يشيد بتضحيات وصمود الصحفيين المحررين من سجون جماعة الحوثي الانقلابية

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حث وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، الخميس، الصحفيين المحررين من سجون الحوثيين، بمواصلة جهودهم للكشف عن الجرائم والانتهاكات في سجون الجماعة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير الداعري، بالصحفيين المحررين من سجون الحوثيين بالعاصمة عدن.
وأشاد وزير الدفاع بتضحيات وصمود الصحفيين المحررين من سجون الحوثيين، امام عنجهية ووحشية المليشيا الرافضة لحرية الكلمة والراي.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية أن الداعري استمع من الصحفيين المحررين الى الانتهاكات وصنوف التعذيب التي يتعرض لها المختطفين والمحتجزين في سجون الحوثيين.
وهنأ وزير الدفاع الصحفيين، على نيلهم حريتهم وخروجهم من غياهب سجون المليشيا الارهابية بعد 8 اعوام من التغييب.
وأكد الداعري، سعي القوات المسلحة الحثيث لإطلاق جميع المحتجزين والمختطفين من سجون الحوثيين وفق قاعدة "الكل مقابل الكل".